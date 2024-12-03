Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 3 Aralık Salı günü verileri araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Kırdığı rekorların ardından haftaya düşüşle başlayan çeyrek altın ve gram altın yeniden yükselişe geçti. Bugün saat 07:30 itibarıyla altının gram fiyatı 2.951 liradan, ons ise 2.641 liradan işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...
Altın fiyatları 3 Aralık Salı gününe yükselişle başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Saat 07:30 itibarıyla gram altın 2 bin 951 lira, çeyrek altın fiyatları 4 bin 825 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
3 Aralık Salı günü gram altın, 2 bin 951 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 825 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.951,2930
Satış: 2.951,6500
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.641,5600
Satış: 2.641,9100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.721,1400
Satış: 4.825,1100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.885,2700
Satış: 19.241,8500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.486,00
Satış: 19.710,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.416,90
Satış: 9.654,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.892,84
Satış: 19.249,85
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.806,42
Satış: 20.310,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.618,77
Satış: 2.464,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.723,31
Satış: 2.886,19
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.367,00
Satış: 49.163,00