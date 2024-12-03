Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 3 ARALIK 2024: Yükselişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 3 Aralık Salı günü verileri araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Kırdığı rekorların ardından haftaya düşüşle başlayan çeyrek altın ve gram altın yeniden yükselişe geçti. Bugün saat 07:30 itibarıyla altının gram fiyatı 2.951 liradan, ons ise 2.641 liradan işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 07:27 Güncelleme: 03.12.2024 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 3 Aralık Salı gününe yükselişle başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Saat 07:30 itibarıyla gram altın 2 bin 951 lira, çeyrek altın fiyatları 4 bin 825 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        3 Aralık Salı günü gram altın, 2 bin 951 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 825 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.951,2930

        Satış: 2.951,6500

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.641,5600

        Satış: 2.641,9100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.721,1400

        Satış: 4.825,1100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.885,2700

        Satış: 19.241,8500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.486,00

        Satış: 19.710,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.416,90

        Satış: 9.654,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.892,84

        Satış: 19.249,85

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.806,42

        Satış: 20.310,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.618,77

        Satış: 2.464,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.723,31

        Satış: 2.886,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.367,00

        Satış: 49.163,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        3 Türk’ten 1’i "yoksulum" diyor
        Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
        Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu
        Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu
        Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali
        Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali
        Aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Hayalet şehir Halep
        Hayalet şehir Halep
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!