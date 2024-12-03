Altın fiyatları 3 Aralık Salı gününe yükselişle başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Saat 07:30 itibarıyla gram altın 2 bin 951 lira, çeyrek altın fiyatları 4 bin 825 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...