Altın fiyatları son durum! 3 Ekim Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları Çarşamba gününe düşüşle mi, yükselişle mi başlayacak? Yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,38 artışla 232,70 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 228 bin 900, en yüksek ise 232 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 yükselişle 231 bin 700 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları