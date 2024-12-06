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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 6 ARALIK 2024: Yatay seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 6 Aralık 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, 6 Aralık Cuma yani haftanın beşinci iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün saat 07.35 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 633 TL, gram altın fiyatı ise 2 bin 955 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 6 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 07:38 Güncelleme: 06.12.2024 - 07:39
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        1

        Altın fiyatları haftanın beşinci iş gününde de ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 07.35 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 268 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 898 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 6 Aralık 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        6 Aralık Cuma günü gram altın 2 bin 955 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 831 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.954,5420

        Satış: 2.955,0230

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.630,53

        Satış: 2.633,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.727,2000

        Satış: 4.831,5600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.909,4500

        Satış: 19.268,3800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.585,00

        Satış: 19.796,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.426,21

        Satış: 9.663,92

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.911,51

        Satış: 19.268,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.921,29

        Satış: 20.421,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.627,26

        Satış: 2.472,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.739,80

        Satış: 2.898,52

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.662,00

        Satış: 49.375,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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