Altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Ekim ayının ilk gününe göre 6,23 TL artarak yüzde 0,21 değer kazanan gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bugün gram altın 2 bin 920 liradan, ons altın ise 2 bin 652 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 6 Ekim 2024 Pazar çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…