Altın fiyatları 6 Ekim 2024: Altında yükseliş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları güncel alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altında hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün 2 bin 652 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 920 TL'den işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ''Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Ekim 2024 güncel altın fiyatları…
Altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Ekim ayının ilk gününe göre 6,23 TL artarak yüzde 0,21 değer kazanan gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bugün gram altın 2 bin 920 liradan, ons altın ise 2 bin 652 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 6 Ekim 2024 Pazar çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
6 Ekim Pazar günü gram altın 2.920 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.673 TL’den alınırken, 4.776 TL’ye satılıyor. 22 ayar bilezik ise 2.279 TL’den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
2.920,77
2.921,56
ALTIN/ONS FİYATI
2.652,23
2.654,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.673,24
4.776,74
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
18.692,95
19.048,54
TAM ALTIN FİYATI
19.868,00
20.047,00
YARIM ALTIN FİYATI
9.317,27
9.553,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
18.692,95
19.048,54
ATA ALTIN FİYATI
20.214,09
20.721,81
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.651,70
2.498,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.779,51
2.936,16
CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
GREMSE ALTIN FİYATI
49.364,00
50.017,00