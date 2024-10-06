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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son durum 6 Ekim 2024: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel altın kuru fiyatları

        Altın fiyatları 6 Ekim 2024: Altında yükseliş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

        Altın fiyatları güncel alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Gözde yatırım araçlarından olan altında hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün 2 bin 652 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 920 TL'den işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ''Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Ekim 2024 güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 07:35 Güncelleme: 06.10.2024 - 07:59
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        1

        Altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Ekim ayının ilk gününe göre 6,23 TL artarak yüzde 0,21 değer kazanan gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bugün gram altın 2 bin 920 liradan, ons altın ise 2 bin 652 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 6 Ekim 2024 Pazar çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        6 Ekim Pazar günü gram altın 2.920 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.673 TL’den alınırken, 4.776 TL’ye satılıyor. 22 ayar bilezik ise 2.279 TL’den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.920,77

        2.921,56

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.652,23

        2.654,97

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.673,24

        4.776,74

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        18.692,95

        19.048,54

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        19.868,00

        20.047,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.317,27

        9.553,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        18.692,95

        19.048,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        20.214,09

        20.721,81

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.651,70

        2.498,68

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.779,51

        2.936,16

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        49.364,00

        50.017,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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