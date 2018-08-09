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Altın fiyatları doların yükselmesiyle artışa geçti. Geçtiğimiz gün rekor kırarak 200 lirayı aşan altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 21 lira seviyelerinde dengelendi. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.214 dolardan alıcı buluyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos altın fiyatları...