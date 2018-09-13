Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 azalışla 244,20 liradan tamamladı. Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle altın fiyatları negatif bir seyir izliyor. Çeyrek altın gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 13 Eylül altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 azalışla 244,20 liradan tamamladı. Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle altın fiyatları negatif bir seyir izliyor. Çeyrek altın gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 13 Eylül altın fiyatları

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