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Altın fiyatları haftanın ilk işlem günü olan 15 Ekim Pazartesi yani bugün yatırımcılar ve iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Güne düşüş yönündeki seyirle başlayan altın fiyatları öğle saatlerinde yükseliş trendine geçti. Gram altın 230 liranın üzerinden satılırken, çeyrek altın ise 377 lira üzerinden işlem görüyor. Peki; gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Ekim güncel altın fiyatları...