Altın fiyatları son durum! Bugün 1 Ekim altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, cuma gününü 231,8 liradan tamamladı. Saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 230,5 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 1 Ekim altın fiyatları