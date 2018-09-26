Altın fiyatları son durum! Bugün 26 Eylül altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL?

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 237,1 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 235 bin, en yüksek ise 237 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 237 bin 750 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...