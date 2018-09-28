Altın fiyatları son durum! Bugün 28 Eylül altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları dolar kurunun etkisiyle düşmeye devam ediyor. Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,64 azalışla 228,60 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 232 bin 300, en yüksek ise 235 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 düşüşle 232 bin 400 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Eylül altın fiyatları...