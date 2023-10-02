ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Bugün çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2023 Pazartesi canlı altın satış fiyatı fiyatı - Altın Haberleri

ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Bugün çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2023 Pazartesi canlı altın satış fiyatı fiyatı - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Piyasaların açılması ile beraber yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaş, altında güncel alış satış fiyatlarının ne kadar olduğuna dair aramalar yapıyor. İşte 2 Ekim Pazartesi günü itibariyle gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...

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