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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son durum: Çeyrek atın ne kadar oldu? 10 Eylül son dakika altın alış satış fiyatları! Kapalıçarşı altın... - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son durum: Çeyrek atın ne kadar oldu? 10 Eylül son dakika altın alış satış fiyatları!

        Piyasaların açılmasına kısa bir süre kala altın fiyatlarına ilişkin son durum büyük merak konusu olmuş durumda. Yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaş; gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL gibi soruların cevaplarına dair aramalar yapıyor. İşte, 10 Eylül son dakika altın alış satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:26
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        1

        Ekonomideki dalgalı seyir nedeniyle altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın fiyatlarındaki son durum gündemden düşmüyor. İşte, son zamanlarda yeniden yükseliş trendine geçen altın fiyatlarındaki güncel gelişmeler...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.655,33

        1.655,92

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.918,80

        1.919,36

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.648,52

        2.707,43

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.594,10

        10.796,62

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.280,50

        5.414,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.594,10

        10.796,62

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.542,72

        1.632,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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