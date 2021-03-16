Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatları 16 Mart Salı günü kaç TL üzerinden işlem görüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için altın fiyatları 16 Mart alış ve satış tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...