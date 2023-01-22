Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri söz konusu. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuyla ilgili olarak haftanın son günü olan 22 Ocak Pazar günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, ayrıntılar...