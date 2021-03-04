Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk ışıklarıyla birlikte özellikle ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle de "gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları...