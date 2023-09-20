Altın fiyatları SÜRPRİZ: Son dakika: 20 Eylül canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Altın fiyatları SÜRPRİZ: Son dakika: 20 Eylül canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 20 Eylül Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 20 Eylül Çarşamba çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ