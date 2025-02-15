Altın fiyatları alış-satış rakamları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Gram altın bugün 3360 lira, çeyrek altın 5 bin 494 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…