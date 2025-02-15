Altın fiyatlarında son durum 15 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları alış-satış tablosu 15 Şubat Cumartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Altın, serbest piyasada işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alınıp satılıyor. Gram altın bugün 3360 liradan alıcısını bekliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Şubat 2025 altın fiyatları güncel alış-satış rakamları…
Altın fiyatları alış-satış rakamları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Gram altın bugün 3360 lira, çeyrek altın 5 bin 494 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.360,01
Satış: 3.360,84
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.881,60
Satış: 2.883,46
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.376,01
Satış: 5.494,98
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.504,03
Satış: 21.912,70
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.165,00
Satış: 22.391,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.718,42
Satış: 10.989,96
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.504,03
Satış: 21.912,70
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.793,74
Satış: 23.365,07
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.849,56
Satış: 2.732,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.101,04
Satış: 3.278,13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.070,00
Satış: 55.867,00