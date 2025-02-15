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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 15 ŞUBAT 2025: Bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum 15 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları alış-satış tablosu 15 Şubat Cumartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Altın, serbest piyasada işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alınıp satılıyor. Gram altın bugün 3360 liradan alıcısını bekliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Şubat 2025 altın fiyatları güncel alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 07:40 Güncelleme: 15.02.2025 - 07:40
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        1

        Altın fiyatları alış-satış rakamları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Gram altın bugün 3360 lira, çeyrek altın 5 bin 494 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.360,01

        Satış: 3.360,84

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        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.881,60

        Satış: 2.883,46

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        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.376,01

        Satış: 5.494,98

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.504,03

        Satış: 21.912,70

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.165,00

        Satış: 22.391,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.718,42

        Satış: 10.989,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.504,03

        Satış: 21.912,70

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.793,74

        Satış: 23.365,07

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.849,56

        Satış: 2.732,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.101,04

        Satış: 3.278,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.070,00

        Satış: 55.867,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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