Altın fiyatları tırmanışa geçti! 21 Kasım 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Altın fiyatları tırmanışa geçti! 21 Kasım 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Kasım ayının ilk haftasında düşüş yaşayan altın fiyatları ikinci haftadan itibaren yükselişe geçti. Ay başında 1.790 TL seviyelerine kadar gerileyen altın fiyatları yükselişini sürdürerek her gün yeni bir rekora imza atmaya devam ediyor. İşte 21 Kasım 2023 Salı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

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