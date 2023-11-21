Altın fiyatları tırmanışa geçti! İşte 21 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre farklılık gösteriyor. ABD'den gelen enflasyon rakamları ve Fed'in faiz artırımını tamamladığına dair beklentiler ile altın fiyatları yükselişe geçti. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları Kasım ayı ikinci haftadan itibaren tırmanışa geçti. İşte 21 Kasım 2023 Pazartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
Kasım ayının ilk haftasında düşüş yaşayan altın fiyatları ikinci haftadan itibaren yükselişe geçti. Ay başında 1.790 TL seviyelerine kadar gerileyen altın fiyatları yükselişini sürdürerek her gün yeni bir rekora imza atmaya devam ediyor. İşte 21 Kasım 2023 Salı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.843,62
1.843,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.946,67
3.014,75
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.986,13
1.986,45
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.799,16
12.022,63
YARIM ALTIN FİYATI
5.880,90
6.029,50
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.799,16
12.022,63
ATA ALTIN FİYATI
12.319,75
12.632,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.043,29
1.242,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.709,59
1.813,08