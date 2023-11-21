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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları tırmanışa geçti! 21 Kasım 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları tırmanışa geçti! İşte 21 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre farklılık gösteriyor. ABD'den gelen enflasyon rakamları ve Fed'in faiz artırımını tamamladığına dair beklentiler ile altın fiyatları yükselişe geçti. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları Kasım ayı ikinci haftadan itibaren tırmanışa geçti. İşte 21 Kasım 2023 Pazartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 08:55 Güncelleme: 21.11.2023 - 08:55
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        1

        Kasım ayının ilk haftasında düşüş yaşayan altın fiyatları ikinci haftadan itibaren yükselişe geçti. Ay başında 1.790 TL seviyelerine kadar gerileyen altın fiyatları yükselişini sürdürerek her gün yeni bir rekora imza atmaya devam ediyor. İşte 21 Kasım 2023 Salı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.843,62

        1.843,96

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.946,67

        3.014,75

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.986,13

        1.986,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.799,16

        12.022,63

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.880,90

        6.029,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.799,16

        12.022,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.319,75

        12.632,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.043,29

        1.242,27

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.709,59

        1.813,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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