Altın fiyatları bugün yani haftanın ikinci işlem gününde en çok merak edilip araştırılan rakamlar arasında ilke sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki haftaya değer artışıyla başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...