Altın fiyatları 5 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer akıyor. Aramaların başında ise "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabı yer alıyor. Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Nisan tablosu...