Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 13 Mart 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, ons ve dolar kurunda meydana gelen son dakika değişimlerden etkileniyor. Son olarak her gün yeni bir rekor kıran gram altın dün düşüşe geçti. Yeni güne hafif bir yükselişle başlayan altının gram fiyatı 13 Mart Çarşamba günü 2 bin 227 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 13 Mart 2024 Çarşamba Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yaklaşık iki hafta boyunca yeni bir rekora imza atan gram altın değer kaybetmeye başladı. Son olarak 2 bin 251 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kıran gram altın bugün 2 bin 227 liradan satılıyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI YENİDEN HAREKETLENDİ!
Gram altın dün akşam kapanışı 2 bin 225 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 13 Mart Çarşamba gününe ise yüzde 0,12 yükselişle 2 bin 227 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 638 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 642 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.227,47
Satış: 2.227,77
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.159,89
Satış: 2.160,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.563,95
Satış: 3.642,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.255,81
Satış: 14.525,05
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.105,63
Satış: 7.284,80
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.255,81
Satış: 14.525,05
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.890,83
Satış: 16.297,13
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.281,74
Satış: 1.704,94
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.178,33
Satış: 2.316,83