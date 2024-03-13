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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 13 Mart 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 13 Mart 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları, ons ve dolar kurunda meydana gelen son dakika değişimlerden etkileniyor. Son olarak her gün yeni bir rekor kıran gram altın dün düşüşe geçti. Yeni güne hafif bir yükselişle başlayan altının gram fiyatı 13 Mart Çarşamba günü 2 bin 227 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 13 Mart 2024 Çarşamba Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 07:32 Güncelleme: 13.03.2024 - 07:32
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yaklaşık iki hafta boyunca yeni bir rekora imza atan gram altın değer kaybetmeye başladı. Son olarak 2 bin 251 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kıran gram altın bugün 2 bin 227 liradan satılıyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI YENİDEN HAREKETLENDİ!

        Gram altın dün akşam kapanışı 2 bin 225 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 13 Mart Çarşamba gününe ise yüzde 0,12 yükselişle 2 bin 227 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 638 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 642 TL'den işlem görüyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.227,47

        Satış: 2.227,77

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.159,89

        Satış: 2.160,12

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.563,95

        Satış: 3.642,40

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.255,81

        Satış: 14.525,05

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.105,63

        Satış: 7.284,80

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.255,81

        Satış: 14.525,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.890,83

        Satış: 16.297,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.281,74

        Satış: 1.704,94

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.178,33

        Satış: 2.316,83

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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