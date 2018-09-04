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Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti!

Altın fiyatları sabahki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Altın yatırımcıları gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatlarını merak ediyorlar. Ajanstan gelen piyasa verileri ile altında son durum belli oldu. İşte 4 Eylül altın fiyatları

04.09.2018 - 13:50 | Güncelleme:

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 254,8 lira seviyelerindeydi. Dün dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 260 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 primle 255,7 liradan tamamladı. İşte 4 Eylül güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybederek 254,8 liradan işlem gördü.Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.197 dolardan işlem görüyor.

ALTIN UZMANLARI NELER SÖYLEDİ?

Altın uzmanları gram altında 250 liranın kısa vade için destek seviyesi olduğunu belirterek, piyasalardaki agresif dalgalanmaların devamı halinde altının gram fiyatının 250-290 lira aralığında kalmaya devam edeceğini söylediler.

AA Finans Analisti İslam Memiş ABD piyasalarının dün tatil olması nedeniyle veri akışının sakin olduğunu ifade ederek, "Altının ons fiyatı, dün 1.195-1.204 dolar aralığında seyretti. Ons fiyatı, 1.200 doların altında kalıcı mı olacak yoksa bu seviyelerden toparlanma sürecine mi girecek? Bunu takip edeceğiz. Bugün ABD'de açıklanacak imalat sanayi verileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 EYLÜL

Anadolu Ajansı'ndan gelen son altın fiyat verileri

   PAZARTESİ    SALI
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 256,30 256,50 256,80 257,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.689,00 1.710,00 1.692,00 1.713,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 234,00 238,00 234,50 238,50
Lira(Tam) Ziynet 1.650,00 1.670,00 1.654,00 1.674,00
Yarım Ziynet 825,00 835,00 827,00 837,00
Çeyrek Ziynet 413,00 418,00 414,00 419,00

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