ABD enflasyon rakamlarının beklentiyi aşmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlenmeye başladı. Yıllık enflasyon yüzde 8,3 oranında gerçekleşirken piyasaların gözü Fed faiz kararına çevrildi. Ons değerinde yaşanılan düşüşle birlikte altın fiyatları haftayı değer kaybıyla kapatmıştı. Son dakika gelişmelerinin ardından yatırımcılar" Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 20 Eylül tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları...

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