Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın 419,60 TL oldu. Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 420 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin liradan tamamladı. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?