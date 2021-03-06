Altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler ve hafta sonu özellikle yasakların kalktığı illerde altın alım satımı yapacaklar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Merake denler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 6 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları güncel tablosu...