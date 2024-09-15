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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yükseliş hızı sürüyor! 15 Eylül bugün gram,tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Altın fiyatı son durum

        Altın fiyatları yükseliş hızı sürüyor! 15 Eylül bugün gram,tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yükselişe geçmişti. Gram altın 2 bin 808 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 494 liradan, Cumhuriyet altını ise 17 bin 977 liradan satılıyor. Peki Altın fiyatlarında son durum nasıl? 15 Eylül bugün gram,tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 07:29 Güncelleme: 15.09.2024 - 07:29
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        1

        Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu haftaya dalgalı seyirde başlayan altın fiyatları hafta sonu dahil olmak üzere yükselişe geçti ve sabitlendi. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 2 bin 808 liradan, çeyrek altın fiyatı 4 bin 494 liradan işlem görüyor. İşte 15 Eylül altın fiyatları son durum

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.808,97

        Satış: 2.809,65

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.575,44

        Satış: 2.579,96

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.960,62

        Satış: 9.187,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Alış: 4.494,35

        Satış: 4.593,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.571,59

        Satış: 2.729,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.977,41

        Satış: 18.318,89

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.670,70

        Satış: 19.146,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.977,41

        Satış: 18.318,89

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM

        Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.

        Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Powell, politika faizinin mevcut seviyesinin, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü riske yanıt vermek için yeterli alan sağladığını söyledi.

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