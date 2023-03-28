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Altın fiyatları yükseliyor! İşte altın fiyatları güncel rakamlar

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hareketli bir seyir sürdüren altın fiyatları yükseliş ivmesinde seyrediyor. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğle saatlerinde 1.205 TL seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar için çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 28 Mart 2023 güncel altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum...

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    ABD'de bankacılık sektörü üzerinde oluşan baskının resesyonu tetikleyebileceği endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi.

    Analistler, ülkede enflasyonun güçlü seyrine karşın bankacılık krizinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını kaydederek, Fed ve piyasaların aynı beklentileri paylaşmaması nedeniyle açıklanacak makroekonomik verilerin önem kazandığını ifade etti.

    Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 28 Mart 2023 Salı güncel altın fiyatları son durum...

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    GRAM ALTIN FİYATI

    1.205,69

    1.205,93

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    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.957,12

    1.957,39

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    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.928,95

    1.971,51

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    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.722,92

    7.869,37

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