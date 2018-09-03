Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek altın gram altın fiyatları bugün! 3 Eylül 2018 Pazartesi

Altının gram fiyatı, haftanın ilk iş gününe yükselişle başlamasının ardından 258,1 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 azalışla 252,6 liradan tamamladı. Çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları bugün