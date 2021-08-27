ALTIN FİYATLARI 27 Ağustos Cuma yani haftanın son iş gününde yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Fiyatlarda yaşanan hereketlilik sonrası yatırımcılar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabına kilitlendi. İşte son dakika gram ve çeyrek altın altın fiyatları 27 Ağustos alış - satış tablosu...