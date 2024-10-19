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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Ekim tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Ekim tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimine devam ediyor. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 2 bin 995 liradan, çeyrek altın fiyatı 4.897 liradan işlem görüyor. İşte 19 Eylül altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 07:51 Güncelleme: 19.10.2024 - 07:52
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        Altın fiyatları son dakika hareketliliği bugüne yükselişle başladı. Ons değeri ve döviz kurundaki gelişmeler canlı altın fiyatlarındaki son durumu etkiliyor. Bugün altın alımı ve satımı yapacaklar, "Bugün Altın fiyatları ne kadar oldu?" diye araştırıyor. İşte, 19 Ekim 2024

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        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 EKİM 2024

        19 Ekim Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı 4.791,32 TL'den işlem görüyor. En çok tercih edilen gram altın fiyatı ise alış 2,994 satış 2.995 TL’den güne başladı.

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.994

        Satış: 2.995

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.791

        Satış: 4.897

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.720

        Satış: 2.772

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.165

        Satış: 19.530

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.823

        Satış: 2.987

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.184

        Satış: 20.397

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.679

        Satış: 2.553

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.552

        Satış: 9.795

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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