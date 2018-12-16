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Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları, haftanın kapanış günününde yükselişe geçmişti ve haftasonu itibariyle de devam ediyor. Altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 15 Aralık haftasonu güncel Altın fiyatları ne kadar? İşte, çeyrek altın, gram altın fiyatları...