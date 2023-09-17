Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.197,31 %0,46
        DOLAR 26,9423 %0,37
        EURO 28,9355 %0,05
        ALTIN 1.655,57 %0,17
        FAİZ 24,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,84 %-0,53
        BITCOIN 26.147,00 %0,28
        GBP/TRY 33,5906 %-0,13
        EUR/USD 1,0733 %-0,20
        BRENT 92,56 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 2.706,86 %0,17
        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE: 17 Eylül Pazar çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum: 16 Eylül Cumartesi çeyrek ve gram altın fiyatları

        17 Eylül Pazar günü altın fiyatlarında son durum sorgulanıyor. Öğlen saatlerinden itibaren altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın fiyatlarındaki güncel rakamlar piyasa ve ekonomi takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte 17 Eylül Pazar gram, çeyrek, altın fiyatları ile canlı takip sayfası.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 00:19 Güncelleme: 17.09.2023 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatlarındaki son durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçileri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Öğle saatlerinden sonra gram altın yeşil ve yukarı yönde seyrediyor. Peki, 17 Eylül öğleden sonra çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ne?

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 1.668,66

        SATIŞ: 1.669,39

        FARK: Yüzde 0.87

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        ALIŞ: 1.923,34

        SATIŞ: 1.924,48

        FARK: Yüzde 0.69

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 2.669,86

        SATIŞ: 2.729,45

        FARK: Yüzde 0.87

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        ALIŞ: 10.679,43

        SATIŞ: 10.884,42

        FARK: Yüzde 0.87

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 5.323,03

        SATIŞ: 5.458,90

        FARK: Yüzde 0.87

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        ALIŞ: 10.679,43

        SATIŞ: 10.884,42

        FARK: Yüzde 0.87

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        ALIŞ: 1.550,14

        SATIŞ: 1.639,45

        FARK: Yüzde 0.21

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro