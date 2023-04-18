Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü olduğuna ilişkin işaretlerin devam etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yol haritasına ilişkin beklentileri yeniden belirsizleştirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıktığını ve ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,21'le 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi test ettiğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan yükselteceğinin fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentiler endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi. İşte 18 Nisan 2023 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

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