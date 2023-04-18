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Altın fiyatları yeniden yükselişte! 18 Nisan Salı güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 0,36 düşüşle 1.244 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altın fiyatları gün boyu değer kazanmaya devam etti. Yatırımcılar için gram altın, yarım altın çeyrek altın fiyatını bir araya getirdik. İşte 18 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile canlı gram altın, çeyrek altın fiyatı son durum...

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  • Altın fiyatları YÜKSELİŞTE! 18 Nisan bugün güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü olduğuna ilişkin işaretlerin devam etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yol haritasına ilişkin beklentileri yeniden belirsizleştirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

     

    Tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıktığını ve ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,21'le 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi test ettiğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan yükselteceğinin fiyatlandığını kaydetti.

     

    Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentiler endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi. İşte 18 Nisan 2023 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

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  • Altın fiyatları YÜKSELİŞTE! 18 Nisan bugün güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.253,04

    1.253,24

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları YÜKSELİŞTE! 18 Nisan bugün güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    2.008,55

    2.008,81

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları YÜKSELİŞTE! 18 Nisan bugün güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    2.004,44

    2.048,66

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
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    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    8.019,42

    8.171,09

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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