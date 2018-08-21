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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Peki; bugün yani bayramın birinci günü çeyrel altın, gram altın fiyatları ne kadar? İşte bugün güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapatan altın yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk gününde yükselişe geçen ve 231 liranın üzerini gören altın, bugün yani bayramın birinci günü saat 09.20 itibarıyla 234 liranın üzerini gördü.

Altın fiyatları haftanın ilk gününü yükselişle kapatmasının ardından Kurban Bayramı'nın birinci günü yani bugün yükseliş yönündeki seyrini devam ettiriyor. Peki, bugün çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişte! Bayramda çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? İşte son durum

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