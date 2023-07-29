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        Haberler Altın Altın fiyatları yükselişte! Son dakika: 29 Temmuz 2023 hafta sonu çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! 29 Temmuz 2023 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bir süredir yükselişte olan altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Hafta sonu 29 Temmuz Cumartesi günü gram altın 1.693,14 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 29 Temmuz 2023 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış - satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 10:19
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        1

        Altın fiyatları bugün de merak edilen konulardan biri konumunda. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, 29 Temmuz 2023 Cumartesi altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı son durum haberimizin devamında...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.692,74

        1.693,14

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        1.958,94

        1.960,04

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.708,38

        2.768,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.833,54

        11.039,25

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.399,84

        5.536,56

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.833,54

        11.039,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.269,88

        11.556,54

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.546,39

        1.639,99

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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