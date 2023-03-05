Altın fiyatları bugün de araştırılıyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, 5 Mart 2023 Pazar altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı son durum haberimizde...

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