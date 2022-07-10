Piyasalar Kurban Bayramı süresince kapalı olması nedeniyle son kapanış gününden işlem görüyor. Altın fiyatlarının son günlerde yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle yatırımcılar ve altın almayı düşünenler tarafından araştırılıyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Temmuz Pazar canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 bilezik fiyatları

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