ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR| Son dakika canlı altın fiyatları 14 alış - satış tablosu: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR| Son dakika canlı altın fiyatları 14 alış - satış tablosu: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

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Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları 14 Kasım Salı günü yeniden yükselişe geçti. Gram altın fiyatları saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 1790 lira seviyesinden işlem görüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 14 Kasım altın fiyatları...