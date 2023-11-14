Altın fiyatları yeniden yükselişte! Son dakika canlı altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 14 Kasım Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak ediliyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan ve yeni haftaya da aşağı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları 14 Kasım Salı günü yeniden yükselişe geçti. Gram altın fiyatları saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 1790 lira seviyesinden işlem görüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 14 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.788,96
1.789,24
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.944,47
1.944,66
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.862,33
2.925,41
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.449,34
11.665,87
YARIM ALTIN FİYATI
5.706,78
5.850,83
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.449,34
11.665,87
ATA ALTIN FİYATI
12.082,76
12.383,89
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.018,65
1.211,90
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.669,55
1.768,70