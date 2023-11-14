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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR| Son dakika canlı altın fiyatları 14 alış - satış tablosu: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden yükselişte! Son dakika canlı altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 14 Kasım Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak ediliyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan ve yeni haftaya da aşağı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 08:03 Güncelleme: 14.11.2023 - 08:03
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        1

        Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları 14 Kasım Salı günü yeniden yükselişe geçti. Gram altın fiyatları saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 1790 lira seviyesinden işlem görüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 14 Kasım altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.788,96

        1.789,24

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.944,47

        1.944,66

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.862,33

        2.925,41

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.449,34

        11.665,87

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.706,78

        5.850,83

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.449,34

        11.665,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.082,76

        12.383,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.018,65

        1.211,90

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.669,55

        1.768,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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