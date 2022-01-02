ALTIN FİYATLARI 1 Ocak Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Uzun süre aşağı yönlü seyreden altın fiyatları haftayı yukarı yönlü seyirle kapattı. Gram altın fiyatları 800 lira sınırına kadar ulaştı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ocak canlı alış - satış tablosu....