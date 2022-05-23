Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını söyledi.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararının yanı sıra Almanya ve ABD'de birinci çeyrek büyüme ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri akışının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, bugün ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

23 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları son günlerde yaşanan yükselişle beraber en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yatırımcılar ve altın almayı düşünen vatandaşlar güncel altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın fiyatını araştırıyor. İşte 23 Mayıs Pazartesi anlık altın fiyatları...