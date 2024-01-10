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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI yükseliyor | Son dakika güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Ocak 2024 Çarşamba alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın yükselişe geçti! 10 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 10 Ocak Çarşamba günü dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte yükselişe geçti. Gram altın bin 960 lira, çeyrek altın ise 3 bin 200 lira üzerinde işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:00
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        1

        ALTIN FİYATLARI 10 OCAK ÇARŞAMBA... Altın fiyatları 10 Ocak Çarşamba gününe rekor seviyede başladı. Gram altın bin 960 çeyrek altın ise 3 bin 200 lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        10 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.960,92

        1.961,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.028,60

        2.028,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.137,80

        3.206,96

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.551,22

        12.788,63

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.256,00

        6.413,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.551,22

        12.788,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.534,93

        13.871,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.087,33

        1.465,97

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.862,32

        1.967,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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