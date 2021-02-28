Altın fiyatları 28 Şubat Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimzide derledik. İşte 28 Şubat altın fiyatları...