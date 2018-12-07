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Altın fiyatları dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişe geçti. Peki; "Gram altın ne kadar?" "Çeyrek altın ne kadar?" ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar son günlerde bu iki sorunun cevabını araştırıyor. Gram altın 212 lira, çeyrek altın ise 347 lira dolaylarında işlem görüyor. İşte 7 Aralık güncel altın fiyatları...