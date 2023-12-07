Altın fiyatları zirveden döndü! 7 Aralık 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Altın fiyatları zirveden döndü! 7 Aralık 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları yatırımcıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Dün güne yükselişle başlayan altın fiyatları 1885 lira seviyelerinde işlem gördü. Hafta başında 2 bin 145 doları aşarak rekor kıran altının ons fiyatında ise kar satışları da devam etti. İşte 7 Aralık gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarındaki son durum...

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