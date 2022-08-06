Altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki hareketliliğe paralel olarak altın fiyatlarınd son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD-Çin gerilimi ve ABD'nin resesyona girmesiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatları, ABD tarım dışı isithdam rakamlarının Temmuz ayında bekelntilerin iki katından fazla 528 bin gelmesiyle birlikte sert geriledi. İşte, 6 Ağustos 2022 Kapalıçarşı'da hafta sonu canlı alış - satış rakamları son durum...

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