Hafta sonu canlı altın fiyatları: 16 Mayıs 2026 gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları
Altın piyasasında yaşanan dalgalı seyir yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününün ardından gözler 16 Mayıs 2026 Cumartesi güncel altın fiyatlarına çevrilirken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, canlı alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. İşte 16 Mayıs 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında son durum…
Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sürüyor. 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve ons altın fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. Güncel altın alış satış tablosu ile birlikte piyasadaki son değişimler ve anlık rakamlar haberimizde...
GRAM ALTIN FİYATI
6.644,06
6.644,89
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.538,32
4.541,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.630,49
10.864,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.521,97
43.324,70
TAM ALTIN FİYATI
43.203,00
43.576,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.194,55
21.728,80
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.521,97
43.324,70
ATA ALTIN FİYATI
43.973,58
45.080,43
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,09
4.846,94
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,39
6.333,22
GREMSE ALTIN FİYATI
107.675,00
109.058,00