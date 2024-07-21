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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 21 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları ve alış satış tablosu! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 21 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları ve alış satış tablosu!

        Küresel piyasadaki Fed'in faiz indirimi beklentisinin ardından altın rekor üstüne rekor kırmıştı fakat son günlerde düşüşe geçti. Bugün, gram altın 2550 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 4.080 TL sularında işlem görüyor. İşte, 21 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 07:43 Güncelleme: 21.07.2024 - 07:43
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        1

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları bugün de güne düşüş ile başladı. Yaşanan düşüşün ardından altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği şu anlık merak konusu. İşte, 21 Temmuz 2024 canlı altın alış-satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.550,43

        Satış: 2.551,00

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.400,27

        Satış: 2.401,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.080,69

        Satış: 4.170,88

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 16.322,77

        Satış: 16.632,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.135,88

        Satış: 8.341,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.322,77

        Satış: 16.632,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.108,61

        Satış: 17.535,41

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.390,99

        Satış: 1.820,08

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.355,86

        Satış: 2.485,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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