Altın fiyatları öğle saatlerinden itibaren yeşil yönlü ivme çiziyor. Geçtiğimiz günlerden itibaren hareketli bir grafik izleyen altın fiyatlarında son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Aralık 2022 gram altın, çeyrek altın, tam altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum ve Kapalıçarşı altın fiyatları alış - satış tablosu...

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