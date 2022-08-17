Ekonomi takipçileri ve altın yatırımcıları canlı altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri ve son durumu araştırıyor. Altının ons fiyatı, 1,773 dolar seviyesinde bulunurken "Gram altın bugün ne kadar, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?" sorusu yanıtını arıyor. İşte 17 Ağustos Çarşamba gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...