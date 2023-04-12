Döviz kurundaki hareketlenme altın fiyatlarında da dalgalanmalara neden oluyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar yeni haftanın üçüncü gününde altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediliyor. ABD'de kritik verilerin açıklanmasının ardından haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarında kritik seviye aşıldı. İşte, 12 Nisan 2023 canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları kuru...

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